Пять человек погибли в ДТП под Нижним Новгородом

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Нижегородской области"

Легковой автомобиль столкнулся с тремя фурами в пригороде Нижнего Новгорода. В результате ДТП погибли пять человек. Об этом сообщается телеграм-канале "МВД Медиа".

"На 411 километре Южного обхода Нижнего Новгорода в результате столкновения трех большегрузных машин и одного легкового автомобиля погибли пять человек, из них двое детей 2023 года рождения", – уточняется в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД работают на месте аварии.

Министр здравоохранения области Давид Мелик-Гусейнов заявил в своем телеграм-канале, что среди погибших две женщины, мужчина и двое детей.

21 июня автобус столкнулся с легковушкой и грузовиком "Камаз" в Дагестане. По данным прокуратуры республики, авария произошла с участием рейсового автобуса Москва – Хасавюрт на трассе Р-217 "Кавказ" вблизи населенного пункта Кохановка Кизлярского района.

Глава республики Сергей Меликов уточнил, что в результате ДТП погибли восемь человек, в том числе двое детей. Он дал поручение обеспечить материальные выплаты семьям погибших и пострадавшим.

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