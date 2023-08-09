Ротвейлер напал на ребенка в Нижегородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ротвейлер покусал ребенка в Нижегородской области. Следственное управление СК РФ по региону рассказало о происшествии в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 2 августа в деревне Бурцево в районе дома № 61 на Физкультурной улице. Именно там и находился 11-летний мальчик.

"С территории соседнего домовладения выбежала собака породы ротвейлер, которая беспричинно напала на мальчика и покусала его, причинив телесные повреждения в виде множественных укушенных ран обоих предплечий и передней брюшной стенки", – сообщается в публикации.

По факту нападения собаки завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Следователи намерены выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в селе Лая в Нижнем Тагиле бойцовская собака породы амстафф напала на десятилетнего мальчика. Ребенок гулял с друзьями на пляже. По словам матери мальчика, все произошло в момент, когда он подошел к воде проверить ее температуру. Одна из собак набросилась на ребенка и начала кусать.

Находящиеся на пляже люди вызвали мальчику скорую помощь. Сама мать ребенка организовала расследование и нашла хозяйку собак. После этого она написала заявление в полицию.



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