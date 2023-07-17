Домашняя собака покусала шестилетнего мальчика на детской площадке в Казани

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Домашняя собака, которая гуляла на детской площадке в Казани без намордника, укусила шестилетнего ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по городу.

По информации министерства, происшествие случилось на детской площадке по улице Дементьева. На территорию инцидента выехали правоохранители.

"От родителей мальчика поступило заявление о привлечении к ответственности хозяина собаки. Ребенку была оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Полиция установила личность хозяина собаки, по факту нападения животного на несовершеннолетнего началась проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, уточнили в МВД.

Ранее сообщалось, что в селе Лая в Нижнем Тагиле бойцовская собака породы амстаф напала на десятилетнего мальчика. Ребенок гулял с друзьями по пляжу. По словам матери мальчика, все произошло в момент, когда он подошел к воде проверить ее температуру. Одна из собак набросилась на ребенка и начала кусать.