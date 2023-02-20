В СПЧ предложили вести учет потенциально опасных собак

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В России следует организовать обучение и учет потенциально опасных собак. С таким предложением после встречи с кинологами выступил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Каждая большая, потенциально опасная собака должна быть обучена и поставлена на учет. Если не будет учета, мы не сможем фиксировать нарушения и принимать меры. Если хозяин не умеет управлять такой собакой, то это не неосторожность, а безответственность. И здесь должна быть другая статья", – передает его слова телеграм-канал СПЧ.

Он подчеркнул, что хозяевам таких собак необходимо проходить подготовку и получать соответствующий сертификат. Некоторые считают, что такие документы люди просто начнут покупать, заявил Фадеев. Однако, подчеркнул он, с таким же успехом можно не сдавать на водительские права.

При этом руководство Российской кинологической федерации поделилось, что проблему решить не удастся, пока не будет введен тотальный учет собак. Сначала инициативу можно организовать на добровольных началах, дальше – в обязательном порядке.

Между тем председателю СПЧ рассказали про подобный опыт в Бурятии. Так, в республике смогли добиться стопроцентной регистрации собак, организовав там штрафы в размере 5 тысяч рублей. При этом в Башкирии же около 5–6 тысяч человек в год становятся укушенными собаками, поделились в СПЧ. Эксперты при этом заявили, что медучета по подобным вопросам в государстве не ведется. Врачи в карточке пациента пишут лишь про открытую рану, отметили в совете.

Ранее сообщалось, что собака породы английский бульдог напала на троих детей в городском округе Пушкинский. В результате происшествия девочку 2018 года рождения госпитализировали.

По информации полиции, хозяин выгуливал собаку, однако не удержал поводок, из-за чего та вырвалась и покусала детей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".



"Московский патруль": дело возбудили после нападения собаки на детей в Пушкине

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