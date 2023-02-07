Россиянам рассказали, как спастись от агрессивной собаки

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Во время столкновения с собакой, проявляющей агрессию, необходимо сохранять спокойствие и не пытаться убежать. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

Под признаки агрессии подпадет резкое движение, рычание, плотно прижатые к голове уши, сморщенный нос и другое. Кинолог рекомендовал не провоцировать животное и не стараться казаться более злым. Не стоит кричать, пытаться ударить или махать руками.

Лучшим вариантом будет оставаться на месте и ждать, пока собака успокоится. После потери интереса животного следует медленно, не поворачиваясь к нему спиной, покинуть поле зрения собаки.

"Если собака начала нападать, хватает за куртку или сумку – отдайте ей эти вещи, продолжая стоять без движения. Если она повалила на землю – постарайтесь максимально закрыть шею и голову одеждой или сумкой. Спрячьте кисти рук и лежите неподвижно", – поделился эксперт.

Голубев также дал ряд рекомендаций по защите питомца от агрессора. Для этого следует отвлечь свою собаку и не допустить столкновения. Можно постоянно называть кличку питомца, хвалить его и в то же время отходить от другого животного.

Ранее сообщалось, что собака породы английский бульдог атаковала троих детей в городском округе Пушкинский. В больницу доставили девочку 2018 года рождения.

По данным правоохранителей, хозяин выгуливал питомца, однако не удержал поводок, из-за чего тот вырвался и покусал несовершеннолетних. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

"Московский патруль": дело возбудили после нападения собаки на детей в Пушкине

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