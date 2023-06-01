Бойцовская собака покусала десятилетнего мальчика в Нижнем Тагиле

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В селе Лая в Нижнем Тагиле бойцовская собака породы амстаф покусала десятилетнего мальчика во время его прогулки с друзьями по пляжу. Об этом порталу Е1 рассказала мать ребенка.

По словам женщины, все произошло в момент, когда ребенок подошел к воде проверить ее температуру. Одна из собак, которых на пляже выгуливала другая женщина, набросилась на мальчика и начала его кусать.

"После всего, что произошло, эта женщина мало того что бросила искусанного, истекающего кровью ребенка одного на пляже, так еще и наорала на него, мол, "так тебе и надо, в следующий раз меньше будешь руками махать!" – рассказала мать ребенка.

Находящиеся на пляже люди вызвали мальчику скорую помощь. Сама мать ребенка организовала расследование и нашла хозяйку собак. После этого она написала заявление в полицию.

До этого четырехлетняя девочка погибла в Сочи после нападения собак. Детальной информации о произошедшем не сообщалось. Следственный комитет возбудил в отношении владельца собак уголовное дело.

