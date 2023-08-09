Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей до конца лета

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

До кона лета москвичей ждет теплая и комфортная погода, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его словам, жара в столице спадет до 25–26 градусов уже в среду, 9 августа, и до конца месяца высоких температур больше не предвидится. Кроме того, до конца недели пройдут дожди, сопровождаемые грозами. Несмотря на это, температура в водоемах еще в течение недели будет +20 градусов, поэтому купальный сезон продолжается.

"По прогнозам настоящая осень может начаться только в середине следующего месяца. Первая половина сентября ожидается очень теплой", – пообещал синоптик.

Он рассказал, что средняя температура в оставшиеся три недели августа составит около 23 градусов с переменной облачностью.

В целом последний месяц лета стал максимально жарким во многих регионах Росси, напомнил Тишковец. По его словам, где-то такая погода продлится еще до конца этой недели.

В Москве в предстоящие выходные ожидается облачная погода, возможны осадки, но несильные. Несмотря на это, температура будет комфортной.

Тишковец отметил, что несмотря на жаркий август, рекорд был установлен в прошлом году, когда среднемесячная температура в последнем месяце лета превысила 22 градуса. Синоптик напомнил, что прошлый год побил даже рекорд 2010 года, когда из-за жаркой погоды возникли пожары, спровоцировавшие появление смога.

В свою очередь, руководитель прогностического центра Метео" Александр Шувалов сообщил, что 9 августа в Москве ожидаются грозовые дожди, но без шквалистого ветра и града. Он подчеркнул, что температура в столице днем составит 25–27 градусов и до 18 градусов ночью, сообщает News.ru. Давление поднимется по показателям чуть выше нормы. Ветер будет западный, до трех метров в секунду.

Ранее стало известно, что среднесуточная температура 7 августа в Москве составила 26 градусов. Такая высокая температура случается в последнем месяце лета в среднем один раз в 15 лет.

"Атмосфера": гроза ожидается в Москве 9 августа