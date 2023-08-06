Самый жаркий день лета зафиксировали в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура в Москве превысила отметку 30 градусов в воскресенье, 6 августа. Этот день стал самым жарким за это лето. Об этом рассказали в столичном метеобюро.

"Сегодня в Москве самый жаркий день нынешнего лета, температура воздуха на ВДНХ впервые за сезон превысила 30 градусов. В центре города, на улице Балчуг, в 12:00 зафиксировано 31,1 градуса", – передает "Интерфакс" сообщение бюро.

Однако температурный рекорд 2010 года так и не был побит. Тогда в этот день в столице установилась жара на уровне 37,3 градуса. Синоптики уверены, что в ближайшее время температура не поднимется до такой отметки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на предстоящей рабочей неделе. Он отметил, что в понедельник, 7 августа, также ожидается жара. По его словам, столбики термометров поднимутся до 33 градусов. Ночью температура составит около 22 градусов, что является минимальным значением.

Однако синоптик предупредил, что 9 августа в столицу придут воздушные массы с запада и температура опустится до 20 градусов.

В свою очередь, заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что около ста спасателей непрерывно патрулируют акватории Москвы из-за сильной жары. Он уточнил, что специалисты следят за порядком на береговой линию, проводят профилактические беседы с окружающими и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых.



Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за жары