Около 100 спасателей патрулируют водные акватории Москвы из-за сильной жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около ста спасателей непрерывно патрулируют акватории Москвы из-за сильной жары. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня и ближайшие дни максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30-35 градусов, в связи с этим в разы увеличивается число отдыхающих у воды. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона взяли под особый контроль все зоны отдыха, ведется непрерывное патрулирование Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного предотвращения возможных происшествий", – отметил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 70 сотрудников спасательной службы. Однако в период жары их число увеличено до 100 человек. Петр Бирюков отметил, что спасатели патрулируют береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с окружающими и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

"Еще раз призываем москвичей быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах, не оставлять без присмотра детей и животных", – сказал Бирюков.

Помимо этого заммэра столицы напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 13 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах.

Ранее синоптики сообщали, что 6 августа температура в столице превысит климатическую норму на 10 градусов. В воскресенье жителей Москвы ожидает малооблачная сухая погода и первая в этом сезоне 30-градусная жара.