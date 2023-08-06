Температура в Москве превысит климатическую норму на 10 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура в Московском регионе может подняться до 30 градусов 6 августа. Значения окажутся аномально высокими и превысят климатическую норму на 10 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Москвичей и жителей Подмосковья ждет малооблачная сухая погода и первая в этом сезоне 30-градусная жара", – отметил он.

По словам синоптика, за последние 75 лет подобные явления фиксировали только 3 раза в 2010, 2014 и 2022 годах. Метеоролог уточнил, что днем столбики термометров покажут от 30 до 32 градусов, в Подмосковье значения поднимутся до 33 градусов.

Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее во второй половине дня субботы, 5 августа, жара в Московском регионе преодолела отметку в 30 градусов. По данным Гидрометцентра России, к 15:00 столбики термометров в Коломне поднялись до 30,5 градусов. В подмосковных городах Жуковский и Раменское была температура в 30 градусов.

До этого в связи с установившейся жарой в столице усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях. Специалисты обходят парковые, лесопарковые и особо охраняемые территории для фиксирования несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования огня и мангалов в неустановленных местах.

Москвичей предупредили о 30 градусах жары в выходные