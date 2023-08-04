Ветеринар рассказала, как помочь домашним животным в жару

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Домашние животные могут пострадать от жары в квартире и долгого пребывания на солнце. При этом если температура дома или на улице ниже 33 градусов, то питомец вряд ли перегреется, рассказала Москве 24 ветеринарный врач Элла Евстигнеева.

Ранее стало известно, что 5 и 6 августа в столице прогнозируются самые жаркие выходные дни нынешнего лета. Столбики термометров поднимутся до 34 градусов. В целом температура выше нормы на 2–3 градуса, отмечают эксперты.

По словам Евстигнеевой, до 33 градусов у животных нормально работает система терморегуляции.





Элла Евстигнеева ветеринарный врач Однако в некоторых случаях перегрев все же может произойти. Например, питомцы любят лежать на солнце и не понимают, что так происходит повышение температуры тела. Если в квартире очень жарко, нужно принудительно убирать животное с солнечных лучей.

Самый эффективный способ помочь собаке в жару и поддержать оптимальную температуру ее тела – купить охлаждающую попону из специальной ткани, которая будет прикрывать спину и грудь животного во время прогулки и дома.

"Еще один подручный способ – водой комнатной температуры смочить места, где меньше всего шерсти: подмышечные впадины, паховая область, у некоторых пород еще и живот. Также можно поставить собаку в воду по пятки: в этом месте капилляры расположены близко к коже, и произойдет охлаждение", – порекомендовала Евстигнеева.

Если же собака в жару стала вялой, перестала реагировать на имя и другие команды, у нее заплетаются ноги – это верные признаки, что нужно обратиться к ветеринару. Возможно, у животного тепловой удар.

По словам ветеринара, кошки в этом плане чуть более смышленые – они вряд ли станут лежать на солнцепеке и скорее уйдут на прохладный кафель или в ванну. У них крайне редко наступает перегрев, добавила врач.





Элла Евстигнеева ветеринарный врач Но если в квартире невыносимая жара, можно помочь питомцу и так же смочить подушечки лап водой. Температура воды должна быть не менее 37 градусов, чтобы животное не испугалось. Холодную воду использовать нельзя, так как это приведет к спазму сосудов.

Что категорически нельзя делать, так это стричь собак и кошек налысо. Можно лишь подрезать шерсть.

"Если срезать все под ноль, то уйдет воздушная подушка, которая как раз защищает от перегрева. Кроме того, очень опасно, когда у животного есть колтуны. Вместо подушки получается шуба, которая никак не помогает теплообмену. Их обязательно нужно убирать", — подчеркнула ветеринар.

Также не стоит прикладывать холодные предметы, лед к телу питомцев, потому что в этом месте будет создаваться спазм сосудов, а теплоотдача будет идти хуже. Если же целиком накрыть животное холодным мокрым полотенцем, это тоже будет препятствовать выходу тепла и нарушит терморегуляцию, заключила ветеринар.

Ранее россиянам рассказали, что правильное питание питомца поможет предотвратить появление сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению ведущего ветеринарного врача Советской участковой лечебницы Екатерины Славущевой, для поддержания здоровья также необходима физическая активность. Подвижные игры держат домашних животных в тонусе, предотвращая ожирение.