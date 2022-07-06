Кардиолог рассказала, как предотвратить заболевания сердца у питомцев

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Правильное питание питомца поможет предотвратить появление сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала Москве 24 ведущий ветеринарный врач Советской участковой лечебницы Екатерина Славущева в честь Всемирного дня кардиолога, который отмечается 6 июля.

Она подчеркнула, что кошки и собаки должны сбалансированно питаться.

"Готовые корма уже содержат все необходимые витамины и микроэлементы. Если же любимец на натуральном кормлении, хозяину нужно самому высчитывать правильный рацион. Он должен на 70% состоять из мяса и субпродуктов, другие 30% – растительная пища", – пояснила специалист.

Славущева подчеркнула, что для поддержания здоровья питомца необходима физическая активность. Подвижные игры держат домашних животных в тонусе, предотвращая ожирение.

"Наши четвероногие друзья также могут испытывать стресс. Задача владельца сделать так, чтобы его любимцу было спокойно и комфортно. Например, если ваш питомец плохо переносит дорогу или переезды, то необходимо заранее обратиться к врачу, который назначит успокоительные", – пояснила эксперт.

Кардиолог также рассказала, как распознать сердечную недостаточность у питомца. По ее словам, внимание стоит обратить на одышку, сонливость и быструю утомляемость, кашель, напоминающий рвотные позывы. Также насторожить должны хрипы и булькающие звуки при дыхании, изменение веса, увеличение живота, учащенный пульс и дыхание, обмороки и озноб, пояснила Славущева.

"При этом учитывайте, что некоторые болезни сердца на ранних стадиях протекают бессимптомно. Именно поэтому очень важно посещать ветеринарного врача с вашим питомцем раз в год", – отметила специалист.

Ранее кинолог рассказал, как защитить собаку от клещей. Так, по словам эксперта, следует купить комбинезон или жилетку, которые обработаны необходимым веществом.

Помимо этого, на сегодняшний день большинство хозяев выбирают специальные таблетки. Однако, как уточнил кинолог, в этом случае необходимо проконсультироваться с ветеринаром, чтобы не допустить у питомца аллергии.

