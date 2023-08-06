Синоптик предупредил о жаре в Москве 7 августа

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на предстоящей рабочей неделе. Он отметил, что в понедельник, 7 августа, также ожидается жара.

По словам синоптика, в городе был зафиксирован температурный рекорд.

"Вчера в Москве была зафиксирована самая высокая температура на реперной станции Росгидромета. +29,2 °С – это самая высокая температура нынешнего летнего сезона. Сегодня температура также будет высокая", – подчеркнул метеоролог.

Он указал, что 7 августа столбики термометров поднимутся до 33 градусов. Ночью температура составит около 22 градусов, что является минимальным значением.

"Во вторник постепенно начнет меняться циркуляция воздуха. Погода будет облачной, но все равно очень жаркой – +28…+30 °С, по области – до +32 °С", – предупредил Вильфанд.

В частности, он добавил, что 9 августа в столицу придут воздушные массы с запада и температура опустится до 20 градусов.

Ранее во второй половине дня субботы, 5 августа, жара в Московском регионе преодолела отметку в 30 градусов. По данным Гидрометцентра России, к 15:00 столбики термометров в Коломне поднялись до 30,5 градусов. В подмосковных городах Жуковский и Раменское сохраняется температура 30 градусов.

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