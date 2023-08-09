Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 60

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Количество пострадавших в результате взрыва на складе в Сергиевом Посаде достигло 60 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

"На данный момент [насчитывается] 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено", – написал он.

В настоящее время сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы. В работах задействованы 64 человека. По словам Акулова, взрыв привел к разрушениям городской инфраструктуры, в частности пострадала котельная, у соседних домов оказались повреждены фасады и окна.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. Изначально сообщалось, что он имел место на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМС). В экстренных службах между тем уточняли, что взорвался склад с пиротехникой. В результате происшествия погиб один человек.

Подмосковное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В Сергиево-Посадском округе в связи со случившимся ввели режим чрезвычайной ситуации.



Режим ЧС ввели в Сергиево-Посадском округе после взрыва