Глава Дагестана объяснил частые отключения света жаркой погодой

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Частые отключения света в Дагестане связаны с жаркой погодой, установившейся в регионе. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов, сообщает News.ru.

По словам главы Дагестана, подобные ситуации случаются летом ежегодно. Системы электроснабжения не готовы к условиям жаркой погоды. Меликов добавил, что для устранения аварий все службы региона перешли в усиленный режим работы.

"Каждое лето испытывает наши сети на прочность и, признаем честно, они этого испытания пока не выдерживают. Череда жарких дней снова привела к веерным отключениям и авариям", – заявил Меликов.

Глава Дагестана рассказал, что сейчас аварии устраняют 120 человек, 37 бригад и 56 единиц техники. Он уточнил, что каждый работник осознает необходимость в модернизации электросетей. Меликов пообещал решить сложившуюся ситуацию в ближайшие годы.

Он добавил, что уже обратился к правительству России с просьбой рассмотреть возможность финансирования необходимых работ. Он рассчитывает, что власти поддержат его обращение.

Немногим ранее сообщалось, что жители Махачкалы вышли на митинг, устав сидеть без света. По их словам, электричества в домах нет уже три дня, а экстренные службы на обращения не реагируют. С гражданами встретились представители мэрии. Власти заявили, что во всем виновата аномальная жара, и попросили войти в положение.



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