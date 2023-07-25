Яхта оставила без света 26 тысяч человек во Владивостоке

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Около 120 многоквартирных домов, в которых проживают 26 тысяч человек, остались без света в районе Эгершельд во Владивостоке 25 июля. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Отмечается, что авария произошла из-за парусной яхты, оборвавшей мачтой два нижних провода линии электропередачи 35 киловольт. Свет пропал в 11:41 по местному времени, уточнили на сайте.

По информации пресс-службы "Дальневосточной распределительной сетевой компании" (ДРСК), сейчас эксперты осматривают места повреждения, устранение повреждений займет около 4 часов. Также решается вопрос о переводе жителей на резервные источники питания.

Добавляется, что виновник скрылся с места инцидента. На данный момент вызвали полицию. Помимо этого, работают специалисты службы безопасности Приморских электрических сетей.

Ранее гусь оставил без света 2 тысячи домов и объектов в Англии. Птица пыталась пролететь через электрический провод, но запуталась в нем и оборвала контактную сеть. Энергетики сообщили, что 95% пострадавших получили электроснабжение в течение 45 минут.

До этого сильный ураган оставил без электричества инфекционную и детскую больницы в Великих Луках. В общей сложности в регионе были обесточены около 700 населенных пунктов.

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