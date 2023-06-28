Гусь оставил без света 2 тысячи домов в Англии

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Гусь оставил без света 2 тысячи домов и объектов в Англии. Об этом пишет Daily Mail.

По информации местных СМИ, птица пыталась пролететь через электрический провод, но запуталась в нем и оборвала контактную сеть. Энергетики сообщили, что 95% пострадавших получили электроснабжение в течение 45 минут.

Также из-за упавшего кабеля произошел пожар, в результате которого никто не пострадал. Местные власти заявили, что подумают, как избежать подобных ситуаций в будущем.

Ранее Кот Ларри с Даунинг-стрит рассказал, что Карл III попросил его занять пост премьера после ухода в отставку Лиз Трасс. Сообщение появилось в его Twitter-аккаунте.

Затем кот прокомментировал новость о том, что пост нового премьер-министра Великобритании займет Риши Сунак. Он заявил, что семья политика "при деньгах, так что икра и омары в меню для меня с завтрашнего дня".

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