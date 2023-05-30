Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сбой в высоковольтной сети произошел на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании "Укрэнерго".

"Около 13:00 в энергосистеме аварийно отключились несколько магистральных высоковольтных линий. В результате срабатывания противоаварийной автоматики частично обесточены потребители ряда областей", – отмечается в сообщении.

В компании подчеркнули, что сейчас специалисты восстанавливают электроснабжение. Планируется завершить работы в ближайшее время. Также началось расследование причин случившегося.

В "Укрэнерго" добавили, что сбой произошел по техническим причинам, которые никак не связаны с нехваткой мощности в энергосистеме.

До этого в энергетическом холдинге ДТЭК сообщили, что во вторник, 30 мая, по всей территории Украины происходят отключения энергии. В свою очередь, в компании "Киевские электросети" добавили, что в центре Киева отключилась электроэнергия в нескольких домах. В свою очередь, глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович заявил, что в регионе нет проблем с электроснабжением.

В украинских СМИ отмечали, что в некоторых домах Одессы нет электричества. Также информировали об отключениях в некоторых районах Харькова, Винницы и Полтавы и Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что три теплоэлектростанции на Украине получили повреждения. Кроме того, в Киеве, Киевской, Сумской и Винницкой областях произошли взрывы, после чего отключился свет.

Тогда министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что ракетные удары повредили инфраструктуру в семи регионах страны – Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

