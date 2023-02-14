Мэр Львова заявил о разрушении практически всех электроподстанций в городе и области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мэр Львова Андрей Садовой заявил о разрушении практически всех электроподстанций в городе и области, сообщает ТАСС.

"У нас уничтожены практически все электроподстанции в пределах Львова и области. Поэтому электроснабжение является большой проблемой", – сказал Садовой в интервью агентству РБК-Украина.

По словам мэра, большую часть инфраструктуры во Львове и Львовской области невозможно отремонтировать из-за серьезных повреждений.

Он уточнил, что теперь необходимо найти нестандартные решения для обеспечения электричеством объекты критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что 10 февраля, российские военные нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. По данным Минобороны РФ, цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

В обстрела результате была остановлена работа нескольких оборонно-промышленных предприятий Украины, а также затруднена транспортировка резервов, боеприпасов и иностранного вооружения в районы боевых действий.



"Укрэнерго" объявило режим ЧС в энергосистеме Украины

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!