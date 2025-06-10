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10 июня, 12:01

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Kronen Zeitung: не менее 8 человек погибли в результате стрельбы в школе в Австрии

Не менее 8 человек погибли в результате стрельбы в школе в Австрии – СМИ

Фото: телеграм-канал AUF1

Не менее 8 человек погибли в результате стрельбы в школе в австрийском городе Грац, сообщает газета Kronen Zeitung.

По данным издания, ЧП произошло утром 10 июня, во вторник. В настоящий момент на месте инцидента работают правоохранительные органы. Также в учебном заведении проходит обыск.

Журналисты выяснили, что злоумышленник погиб. При этом количество пострадавших возросло до "двузначного числа".

Местная полиция уточнила, что нападение на школу совершил ученик школы BORG. В числе тех, кто получил тяжелые ранения, оказались как учащиеся, так и преподаватели, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ORF.

По информации газеты Kurier, нападавший стрелял в двух классах. При этом издание озвучило версию, в соответствии с которой злоумышленников могло быть двое.

Ранее один человек погиб в результате стрельбы в канадском Торонто. Еще пятеро получили огнестрельные ранения, их госпитализировали. В общей сложности свидетели слышали около 20 выстрелов.

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