Kronen Zeitung: не менее 8 человек погибли в результате стрельбы в школе в Австрии

Фото: телеграм-канал AUF1

Не менее 8 человек погибли в результате стрельбы в школе в австрийском городе Грац, сообщает газета Kronen Zeitung.

По данным издания, ЧП произошло утром 10 июня, во вторник. В настоящий момент на месте инцидента работают правоохранительные органы. Также в учебном заведении проходит обыск.

Журналисты выяснили, что злоумышленник погиб. При этом количество пострадавших возросло до "двузначного числа".

Местная полиция уточнила, что нападение на школу совершил ученик школы BORG. В числе тех, кто получил тяжелые ранения, оказались как учащиеся, так и преподаватели, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ORF.

По информации газеты Kurier, нападавший стрелял в двух классах. При этом издание озвучило версию, в соответствии с которой злоумышленников могло быть двое.

Ранее один человек погиб в результате стрельбы в канадском Торонто. Еще пятеро получили огнестрельные ранения, их госпитализировали. В общей сложности свидетели слышали около 20 выстрелов.

