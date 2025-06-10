Опубликованы кадры стрельбы в школе в Граце

Видео: телеграм-канал AUF1

Кадры стрельбы в школе в городе Грац в Австрии распространяются в Сети. Их опубликовал телеканал AUF1 в соцсети X.

На кадрах виден кабинет учебного заведения, в котором находится автор видео и еще два человека. На фоне слышны звуки стрельбы.

Стрельба в австрийской школе произошла утром 10 июня. Правоохранители уточняли, что ее устроил ученик учреждения. По последним данным СМИ, в результате ЧП погибли 11 человек, минимум 28 госпитализированы.

Газета Kronen Zeitung сообщала, что многие из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Состояние минимум четырех пострадавших врачи оценили как крайне тяжелое, некоторые из них получили ранения в голову.

По информации СМИ, стрельба велась в двух классах школы, устроивший нападение ученик считал себя жертвой травли. Его тело без признаков жизни было обнаружено в одном из школьных туалетов.

В связи с ЧП австрийское правительство отменило все внутриполитические мероприятия.

