10 июня, 14:48Происшествия
Опубликованы кадры стрельбы в школе в Граце
На кадрах виден кабинет учебного заведения, в котором находится автор видео и еще два человека. На фоне слышны звуки стрельбы.
Стрельба в австрийской школе произошла утром 10 июня. Правоохранители уточняли, что ее устроил ученик учреждения. По последним данным СМИ, в результате ЧП погибли 11 человек, минимум 28 госпитализированы.
Газета Kronen Zeitung сообщала, что многие из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Состояние минимум четырех пострадавших врачи оценили как крайне тяжелое, некоторые из них получили ранения в голову.
По информации СМИ, стрельба велась в двух классах школы, устроивший нападение ученик считал себя жертвой травли. Его тело без признаков жизни было обнаружено в одном из школьных туалетов.
В связи с ЧП австрийское правительство отменило все внутриполитические мероприятия.