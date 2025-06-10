Kronen Zeitung: почти 30 человек госпитализированы после стрельбы в школе в Австрии

Фото: телеграм-канал AUF1

По меньшей мере 28 человек доставлены в медицинские учреждения после стрельбы в школе в австрийском городе Грац, сообщает газета Kronen Zeitung.

По данным издания, многие из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Состояние минимум четырех пострадавших врачи оценили как крайне тяжелое, некоторые из них получили ранения в голову.

Также газета заявила, что устроивший нападение ученик считал себя жертвой травли. По данным СМИ, стрельба велась в двух классах школы. После этого правоохранители нашли тело злоумышленника без признаков жизни в одном из школьных туалетов.

В связи с ЧП австрийское правительство отменило все внутриполитические мероприятия, передает Die Presse, ссылаясь на представителя властей.

В частности, канцлер Кристиан Штокер не проведет с кабинетом министров встречу, приуроченную к 100 дням с момента начала работы правительства. Мероприятие должно было пройти при участии заместителя Штокера Андреаса Баблера и министра иностранных дел Беате Майнль-Райзингер.

Министр внутренних дел Герхард Карнер приедет в Грац. В ближайшее время он может сделать заявление.

Стрельба в австрийском образовательном учреждении произошла утром 10 июня. Правоохранители уточнили, что ее устроил ученик школы BORG. По последним данным, в результате ЧП погибли 11 человек.

В числе тех, кто получил тяжелые ранения, оказались как учащиеся, так и преподаватели, уточняли СМИ. Пострадавших на вертолете доставили в ближайшие медицинские учреждения.