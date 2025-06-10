Посольство РФ не получало обращений от россиян в связи со стрельбой в Австрии

Фото: телеграм-канал AUF1

Обращений от россиян в связи со стрельбой в школе в Граце не поступало. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства России в Австрии.

Стрельба в образовательном учреждении произошла 10 июня. По словам правоохранителей, ее устроил ученик.

По последним данным, в результате ЧП погибли 11 человек. Еще по меньшей мере 28 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. По данным СМИ, многие находятся в тяжелом состоянии.

В числе тех, кто получил тяжелые ранения, оказались как учащиеся, так и преподаватели, уточняли СМИ.

Журналисты утверждали, что устроивший нападение ученик считал себя жертвой травли. Стрельба велась в двух классах школы. После этого правоохранители нашли тело злоумышленника без признаков жизни в одном из школьных туалетов.

В связи с ЧП австрийское правительство отменило все внутриполитические мероприятия.