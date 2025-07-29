NYP: число погибших при стрельбе в центре Манхэттена достигло пяти

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По меньшей мере пять человек погибли, включая одного полицейского, в результате стрельбы в одном из небоскребов в центре Манхэттена в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

Кроме того, еще шесть человек получили огнестрельные ранения, все они находятся в тяжелом состоянии.

Журналистам стали известны предварительные данные о личности стрелявшего – им оказался 27-летний Шейн Тамура, житель Лас-Вегаса. Мотивы злоумышленника в данный момент устанавливаются.

СМИ 29 июля сообщали о том, что неизвестный мужчина открыл стрельбу из винтовки в центре Манхэттена, в одном из небоскребов делового района.

Злоумышленник в бронежилете вошел внутрь здания, в котором находятся штаб-квартиры компании Blackstone и Национальной футбольной лиги (NFL) США. Стрелявший забаррикадировался, а затем был найден мертвым на 33-м этаже небоскреба.