Симоньян заявила, что Трамп по-мужски отреагировал на покушение

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала мужественной реакцию президента США Дональда Трампа во время попытки покушения на него в ходе предвыборного митинга в июле 2024 года. Об этом журналист сообщила в эфире телеканала "Россия 1".

"Один сантиметр – и все, и уже бы отпевали. И ты стоишь, ты не падаешь, ты не истеришь", – отметила Симоньян.

По ее словам, подобная реация на такие непредвиденные обстоятельства вскрывает истинное нутро человека.

Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года во время выступления на митинге в Пенсильвании. Охрана, услышав выстрелы, быстро вывела политика со сцены с окровавленным ухом. В результате погиб один человек, еще двое пострадали.

Секретная служба США ликвидировала нападавшего. Позже спецслужбы уточнили, что стрелявший действовал в одиночку.