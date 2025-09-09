Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:39

Политика

Трамп обвинил демократов в убийстве украинской беженки в США

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп заявил, что смерть украинской беженки после нападения в американском штате Северная Каролина "на руках" Демократической партии. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, напавший на девушку был известным рецидивистом. Его арестовывали, а затем освобождали под залог в общей сложности 14 раз. Американский лидер задался вопросом, почему этот преступник был на свободе.

"Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, в том числе бывшего опального губернатора (Северной Каролины. – Прим. ред.) и "самозванного сенатора" Роя Купера. Северная Каролина и каждый штат нуждаются в законе и порядке, и только республиканцы могут это обеспечить!" – добавил Трамп.

По информации New York Post, нападение бездомного на украинскую беженку Ирину Заруцкую произошло 22 августа в районе железнодорожной станции в городе Шарлотт Северной Каролины. Злоумышленник несколько раз ударил девушку ножом.

Позже полиция установила личность напавшего – им оказался 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, которые он получил во время инцидента. К настоящему времени ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Ранее мужчина из города Уиндом штата Миннесота застрелил 70-летнюю соседку, приняв ее за инопланетянку. Он проник в дом жертвы через незапертую дверь. Правоохранители изъяли у него огнестрельное оружие.

В июле 17-летнюю американку Сару Грейс Паркер обвинили в убийстве своих родителей Кристен и Джеймса Броков. Подозреваемая связалась с правоохранителями после того, как ее младшая сестра обнаружила тела родителей дома.

Новости мира: двое детей погибли в результате стрельбы в католической школе в США

Читайте также


политикапроисшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика