Трамп обвинил демократов в убийстве украинской беженки в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что смерть украинской беженки после нападения в американском штате Северная Каролина "на руках" Демократической партии. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, напавший на девушку был известным рецидивистом. Его арестовывали, а затем освобождали под залог в общей сложности 14 раз. Американский лидер задался вопросом, почему этот преступник был на свободе.

"Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, в том числе бывшего опального губернатора (Северной Каролины. – Прим. ред.) и "самозванного сенатора" Роя Купера. Северная Каролина и каждый штат нуждаются в законе и порядке, и только республиканцы могут это обеспечить!" – добавил Трамп.

По информации New York Post, нападение бездомного на украинскую беженку Ирину Заруцкую произошло 22 августа в районе железнодорожной станции в городе Шарлотт Северной Каролины. Злоумышленник несколько раз ударил девушку ножом.

Позже полиция установила личность напавшего – им оказался 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, которые он получил во время инцидента. К настоящему времени ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

