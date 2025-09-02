Суд во Львове арестовал подозреваемого в убийстве экс-спикера Рады Парубия

Фото: телеграм-канал "Національна поліція України"

Галицкий районный суд Львова арестовал Михаила Сцельникова, который подозревается в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Согласно решению инстанции, Сцельников проведет в СИЗО 60 суток без права внесения залога. Отмечается, что мужчина не возражал против решения суда.

Парубия застрелили во Львове 30 августа. Экс-спикер Рады скончался на месте от полученных травм. Спустя время подозреваемого в преступлении задержали в Хмельницкой области.

Мужчина объяснил свой поступок личной местью властям страны. Он уточнил, что выбрал Парубия в качестве жертвы, потому что тот жил рядом.

По словам депутата Рады Артема Дмитрука, за пару месяцев до смерти экс-спикер просил предоставить ему государственную охрану, однако ему было отказано.