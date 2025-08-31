Депутат Рады: ликвидированный Парубий просил охрану пару месяцев назад

Фото: ТАСС/Zuma

Убитый экс-спикер Верховной рады, бывший секретарь СНБО Украины Андрей Парубий пару месяцев назад просил государственную охрану. Об этом заявил депутат Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале.

Политик отметил, что Парубию тогда отказали.

Убийство Парубия произошло в субботу, 30 августа. Сообщалось, что он был застрелен в Сиховском районе Львова. Смерть бывшего спикера Верховной рады подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Уточнялось, что в базе розыска российского МВД украинский чиновник числится с ноября 2023 года. Он также заочно обвинен в зверствах на Донбассе в 2014 году.

Дипломат Родион Мирошник предположил, что убийство Парубия может быть связано с зачисткой украинского политического поля со стороны Зеленского.