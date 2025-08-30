Мирошник назвал убийство Парубия "зачисткой поляны" со стороны Зеленского

Фото: ТАСС/ Zuma

Убийство бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия может быть связано с зачисткой украинского политического поля со стороны команды президента Украины Владимира Зеленского, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Парубий, сыгравший свою роль в организации "майдана", проведении госпереворота и законодательном оформлении неонацизма на Украине, не пришелся по душе новой поросли бандеровцев, оккупировавших ныне киевскую верхушку. Задумываясь о неизбежности новых выборов, клика Зеленского "зачищает поляну" даже от таких элементов, как Парубий", – сказал дипломат.

Мирошник предположил, что свою роль в убийстве Парубия могли сыграть его связи с бывшим украинским президентом Петром Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, убитый чиновник "давно и плотно окопался на поляне" Порошенко, против которого Зеленский развернул "непримиримую войну".

"Ну а методы – вполне традиционные для государства-террориста: цинично и жестоко-символично, без тени жалости к врагам и оппонентам", – добавил Мирошник.

В разговоре с агентством экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал, что на руках Парубия кровь тысяч невинных украинцев в Киеве и Одессе, а также жителей Донбасса.

"Парубий – это <...> националист и русофоб еще со времен Советского Союза. Он активный участник первого "майдана". Во время второго "майдана" он был организатором и координатором непосредственно силовых подразделений "майдана", лидером, так сказать, полевым комендантом "майдана", – указал Прозоров.

Он также назвал экс-спикера Рады виновником и организатором трагедии 2 мая в Одессе. По его информации, Парубий, когда исполнял должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, занимался доставкой боевиков националистических организаций в Одессу, снабжал их бронежилетами, травматическим и огнестрельным оружием.

РИА Новости со ссылкой на данные полиции уточнило, что Парубий с ноября 2023 года числится в базе розыска российского МВД. Следственный комитет заочно обвинил его в зверствах на Донбассе в 2014 году, в результате которых погибли и получили ранения 1,2 тысячи человек.

Об убийстве Парубия стало известно днем 30 августа. Сообщалось, что он был застрелен в Сиховском районе Львова. Смерть чиновника подтвердил Зеленский, которому доложили о случившемся министр внутренних дел страны Игорь Клименко и генпрокурор Руслан Кравченко.