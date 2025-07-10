ТАСС: полковник СБУ Воронич застрелен в Киеве

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Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич был убит в Киеве, пишет ТАСС, ссылаясь на украинские СМИ.

В ведомстве подтвердили данную информацию и заявили, что по факту произошедшего заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов. Расследованием всех причин занимаются сотрудники СБУ и национальной полиции. Они планируют привлечь всех виновных к ответственности.

Утром в четверг, 10 июля, полиция Киева сообщала, что в Голосеевском районе города произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, передает РИА Новости.

Позднее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко и экс-депутат ведомства Игорь Мосийчук (оба внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов), а также бывший командир одной из частей сил спецопераций Роман Червинский подтвердили, что жертвой стал сотрудник СБУ.

Спустя время на инцидент отреагировал украинский блогер Анатолий Шарий, который на тот момент предварительно утверждал, что погибшим стал Воронич. Полковник украинской спецслужбы занимался подготовкой диверсий в России, указывал телеграм-канал SHOT.

Согласно имеющимся данным, в него выстрелили около пяти раз. Сейчас в Киеве объявлен план "Перехват" для поиска стрелка.

В 2023 году СБУ организовала убийство участника первых переговоров РФ и Украины Дениса Киреева. По данным СМИ, сначала служба задержала Киреева, а затем его тело с пулей в затылке нашли на тротуаре в Киеве.

Указывалось, что политика ликвидировали именно сотрудники СБУ, поскольку он якобы занимался шпионажем в пользу Москвы. Журналисты утверждали, что 23 февраля 2022 года Киреев передал главе военной разведки Украины сведения о том, что Россия в ближайшее время планирует начать спецоперацию.

Спустя время офис президента Украины Владимира Зеленского признал убийство Киреева ошибкой.