Guardian: группировка The Base взяла ответственность за убийство полковника СБУ Воронича

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Украинское крыло американской ультраправой группировки The Base взяло на себя ответственность за убийство полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление группировки.

"Убийство полковника СБУ – это не конец, а только начало. Мы будем продолжать нашу борьбу, пока не восторжествует справедливость", – приводит газета фрагмент сообщения The Base.

Авторы материала сочли подобное заявление эскалацией действий группировки на территории Украины.

Воронич был убит в Киеве 10 июля. По информации местной полиции, утром в тот день в Голосеевском районе города произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Позже выяснилось, что погибшим был Воронич.

По факту произошедшего заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов. Украинские правоохранители уточнили, что в Воронича выстрелили около пяти раз. По информации СМИ, именно Воронич занимался подготовкой диверсий в России.