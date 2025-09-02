Подозреваемый в убийстве Парубия объяснил поступок личной местью властям Украины

Фото: телеграм-канал "Національна поліція України"

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия объяснил свой поступок личной местью властям страны, сообщает RT со ссылкой на одно из украинских изданий.

Мужчина уточнил, что шантажа со стороны России не было. По его словам, Парубия он выбрал в качестве жертвы, потому что тот жил рядом.

Экс-спикера Рады застрелили во Львове 30 августа. Он скончался на месте от полученных травм. Спустя время подозреваемого в преступлении задержали в Хмельницкой области, он уже дал первые показания.

Депутат Рады Артем Дмитрук рассказал, что за пару месяцев до смерти Парубий просил предоставить ему государственную охрану, однако ему отказали.