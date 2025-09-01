Появилось фото предполагаемого убийцы экс-спикера Рады Парубия

Фото: телеграм-канал "Національна поліція України"

Национальная полиция Украины показала фото задержания предполагаемого убийцы экс-спикера Верховной рады, бывшего секретаря СНБО Андрея Парубия. Кадры размещены в телеграм-канале ведомства.

На фото заметно, что подозреваемый находится в наручниках, а рядом с ним стоят сотрудники правоохранительных органов и Службы безопасности Украины (СБУ).

При этом личность задержанного полиция на уточнила.

Парубий был застрелен в Сиховском районе Львова 30 августа. Политик скончался на месте от полученных травм. Подозреваемый в преступлении был задержан на территории Хмельницкой области. Он уже дал первые показания.

Российский дипломат Родион Мирошник предположил, что убийство Парубия может быть связано с зачисткой украинского политического поля со стороны президента страны Владимира Зеленского.

Позже выяснилось, что за пару месяцев до своей смерти Парубий просил предоставить ему государственную охрану. Однако в Киеве отказали политику в такой просьбе.

