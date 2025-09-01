Подозреваемый в убийстве экс-спикера Рады Парубия задержан на Украине

Фото: ТАСС/Zuma

Украинские оперативники задержали подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады, бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия. Об этом сообщил в своих соцсетях глава МВД страны Игорь Клименко.

По его словам, мужчину задержали на территории Хмельницкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в своем телеграм-канале задержание преступника, который уже дал первые показания. В данный момент украинские правоохранители продолжают необходимые следственные действия.

Парубий был застрелен в Сиховском районе Львова 30 августа. Политик скончался на месте от полученных в результате стрельбы травм. В МИД РФ связали убийство Парубия с зачисткой украинского политического поля со стороны команды Зеленского.

Позже выяснилось, что за пару месяцев до своей смерти Парубий просил предоставить ему государственную охрану. Однако в Киеве отказали политику в такой просьбе.