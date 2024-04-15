News.com.au: мужчина с ножом напал на епископа в Сиднее

Фото: news.com.au

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на епископа во время церковной службы в Сиднее. Об этом сообщает австралийский портал News.com.au, ссылаясь на видео из церкви.

Инцидент случился 15 апреля в церкви "Христа Доброго Пастыря", когда епископ ассирийской христианской церкви Мар Мари Эммануэль проводил службу.

На кадрах видно, как к священнику подходит мужчина и несколько раз ударяет его ножом. Подробности нападения не приводятся, также неизвестно о состоянии пострадавшего.

За последние несколько дней это уже второй случай с нападением в австралийском городе. Ранее другой мужчина напал на посетителей торгового центра Westfield Bondi Junction в Сиднее.

В результате погибли пять человек. Неизвестный действовал один. Его ликвидировали.