Число пострадавших после стрельбы в Сиднее увеличилось до 20

Фото: телеграм-канал Baza

Число пострадавших в результате стрельбы в австралийском Сиднее достигло 20 человек. Об этом сообщается в заявлении на сайте полиции штата Новый Южный Уэльс.

По данным правоохранителей, один мужчина получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии, у троих легкие травмы. Еще 16 людям была оказана помощь на месте происшествия.

При этом информации о пострадавших среди полицейских не поступало.

ЧП в Сиднее произошло 5 октября. Всего в западной части города прозвучало около 100 выстрелов. Сперва сообщалось о 17 пострадавших.

Как писали СМИ, стрельба велась без разбора по проезжающим автомобилям, включая машины полицейских. Подозреваемый в нападении 60-летний мужчина был задержан.