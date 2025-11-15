Задержанного в России по делу о стрельбе в Сухуме передали Абхазии

Фото: телеграм-канал "Вести Сочи"

Российские правоохранители передали Абхазии гражданина республики, который был задержан по делу о стрельбе в Сухуме. Об этом рассказали в пресс-службе СГБ Абхазии.

Ранее Генпрокуратура сообщила о задержании граждан республики, которые подозреваются в причастности к преступлению. Одного из них задержали в Адлере.

Отмечается, что задержанного доставили в здание СГБ Абхазии, на данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Ранее стало известно, что пять человек получили ранения при стрельбе в Сухуме. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. В городе был объявлен план-перехват для задержания подозреваемых в совершении преступления.

