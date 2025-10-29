CNN: 64 человека погибли в боях с наркоторговцами в Рио-де-Жанейро

Фото: depositphotos/master2

Бразильская полиция провела крупнейшую в истории Рио-де-Жанейро вооруженную операцию против наркоторговцев, в результате которой погибли по меньшей мере 64 человека. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на CNN.

Рейд начался в северных районах города. В операции власти задействовали около 2,5 тысячи правоохранителей. Как позже пояснил губернатор штата Клаудио Кастро, целью стали банды, действующие в районах Алемао и Пенья.

По данным телеканала, когда полицейские вошли в контролируемые наркоторговцами кварталы, началась стрельба. Преступники открыли огонь из автоматов, а также поджигали баррикады и направляли на силовиков беспилотники со взрывчаткой.

В ходе операции арестовали 81 человека и выполнили свыше 250 ордеров на обыски и задержания. По официальной информации, меры были направлены против ключевых фигур "Красной команды" – одной из сильнейших группировок Рио-де-Жанейро.

Уточняется, что из-за перестрелок в городе закрыли десятки школ, а во многих районах перестали работать больницы и общественный транспорт. При этом глава бразильского Минюста Рикардо Левандовски сказал, что правительство не знало о рейде. Проведенную операцию он назвал "кровавой".

Аналогичный рейд бразильская полиция провела в августе 2023 года. Тогда СМИ писали о 45 погибших. Перестрелки произошли в городах Сальвадор, Итатим и Камасари. В числе жертв оказался наркоторговец, которого разыскивали правоохранители.