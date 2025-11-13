Pravda: осужденный за покушение на премьера Словакии Фицо опротестовал приговор

Фото: ТАСС/EPA/JAKUB GAVLAK

72-летний Юрай Цинтула, который был осужден за покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, подал через своего адвоката жалобу на решение суда. Об этом сообщает местный портал Pravda.

Апелляцию осужденного рассмотрит Верховный суд Словакии.

Покушение на Фицо произошло 15 мая 2024 года в городе Гандлова. Установлено, что Цинтула подошел к премьеру Словакии и выстрелил в него несколько раз. Мотивом стало недовольство работой словацкого правительства.

Злоумышленника задержали, а позже арестовали. Состояние Фицо сперва оценивалось как очень тяжелое. Однако через некоторое время врачи смогли стабилизировать здоровье премьера. Позже политика перевели на домашнее лечение.

Спустя время возбужденное по статье о покушении на убийство дело было переквалифицировано в теракт. Решение приняли на основе полученных доказательств. В конце октября этого года Цинтула был приговорен к 21 году заключения.