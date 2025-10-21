Совершивший покушение на премьера Словакии приговорен к 21 году тюрьмы

Фото: ТАСС/EPA/JAKUB GAVLAK (на снимке – обвиняемый в покушении Юрай Цинтула)

Специализированный суд по уголовным делам города Банска-Быстрица вынес приговор Юраю Цинтуле по делу о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в 2024 году. Об этом сообщает портал Denník N.

Согласно постановлению, за террористическую атаку 72-летний подсудимый проведет в заключении 21 год.

Покушение на Фицо произошло 15 мая 2024 года в городе Гандлова. По предварительной версии, Цинтула подошел к политику и выстрелил в него несколько раз из-за недовольства правительством. Тогда же он был арестован.

Состояние премьера сначала оценивалось как очень тяжелое. Однако спустя время врачи смогли его стабилизировать, затем Фицо перевели на домашнее лечение.

Дело о нападении на премьер-министра переквалифицировали с покушения на убийство на теракт. Решение приняли на основании полученных доказательств.

В конце сентября того же года канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный Фицо. Имя отправителя осталось неизвестным.