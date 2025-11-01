Стилист Питерс: регбийная рубашка стала главным трендом 2025 года

Фото: 123RF.com/wavebreakmediamicro

Осенью в мире моды на пике популярности находится спортивный шик. Регбийная рубашка, или Humble Rugby, стала главным трендом 2025 года, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на стилиста Сэма Питерса.

"Рубашка в стиле регби – это идеальный баланс между расслабленным силуэтом и структурой. Она добавляет уверенности без лишней строгости", – отметил эксперт.

В публикации поясняется, что возрождение тренда связано с общей тенденцией обращения моды к университетскому и спортивному стилям. Ключевыми преимуществами регбийной рубашки стали более свободный крой, грубая фактура и способность идеально вписываться как в уличный стиль, так и в smart casual.

Бренды Ralph Lauren и Guest in Residence уже представили свои интерпретации классики, экспериментируя с кашемиром, укороченными фасонами и необычными принтами.

Отмечается, что регбийную рубашку легко вписать в повседневную жизнь. Самый простой способ – надеть ее с широкими джинсами и кожаной курткой, дополнив образ массивными ботинками или кедами для ощущения легкости и уверенности.

Еще вариант – сочетание с юбкой миди и пайетками. Такой контраст фактур смотрится неожиданно, но очень гармонично.

Для уютного образа можно выбрать модель на размер больше и носить ее как платье с высокими сапогами – так создают свои образы участницы Недели моды в Копенгагене. А в прохладную погоду под рубашку можно надеть водолазку и дополнить образ пальто прямого кроя.

Кроме того, чтобы выглядеть стильно, можно комбинировать свободную рубашку с облегающими брюками или юбкой. Для смягчения спортивного стиля рекомендуется добавить серьги-кольца, маленькую сумку или аккуратную укладку. Также следует выбирать натуральные ткани и не бояться цвета.

Однако надевать такую рубашку с объемными спортивными штанами не стоит – создается эффект громоздкости. Также рекомендуется отказаться от тонких материалов – так теряется форма изделия.

