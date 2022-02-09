Экс-прокурор из Северной Осетии получила 12 лет колонии по делу о заказном убийстве

9 февраля, 14:45
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Московский городской суд приговорил бывшего районного прокурора Владикавказа Ольгу Швецову к 12 годам колонии по делу об убийстве мужа ее сестры, работавшего в Следственном комитете. Об этом сообщает ТАСС.
Швецова была признана виновной в подстрекательстве и пособничестве совершению убийства группой лиц про корыстным мотивам (часть 4 и 5 статьи 33, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ).
"Суд <...> назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года", – заявил судья.
Подсудимая свою вину не признала. Защита намерена обжаловать приговор до его вступления в законную силу.
Ранее Генпрокуратура направила в Гагаринский суд Москвы материалы уголовного дела против бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и 11 соучастников преступления. Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении всех фигурантов.
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