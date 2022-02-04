Агент украинской разведки получил 12 лет колонии за шпионаж в Крыму

11:03
Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
Суд в Крыму приговорил к 12 годам колонии агента украинской разведки Константина Ширинга, признав его виновным в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
"В результате расследования уголовного дела в отношении Ширинги были собраны исчерпывающие доказательства его причастности к деятельности ГУР МОУ – сбору, хранению и передаче украинской стороне значительного объема разноплановой информации о воинских частях ЮВО, дислоцированных на территории Республики Крым, в том числе сведений, составляющих гостайну", – говорится в сообщении.
По данным ФСБ, действуя по заданию украинской спецслужбы, мужчина завербовал российскую военнослужащую, чтобы она передавала нужную ему информацию. В июле прошлого года женщина получила за госизмену 8 лет колонии с двухлетней отсрочкой отбывания наказания.
Ширинга же будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Ранее ФСБ задержала в Севастополе россиянина, собиравшего секретные данные о Черноморском флоте для военной разведки Украины. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о государственной измене.
По данным спецслужб, гражданин России целенаправленно собирал и передавал в главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие гостайну сведения о деятельности Черноморского флота.
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