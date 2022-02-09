Басманный суд Москвы продлил меру пресечения депутату Госдумы Рашкину

Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда

Басманный суд Москвы продлил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, обвиняемому по делу о незаконной охоте, меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

"Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил Рашкину срок запрета определенных действий до 29 марта", – сказали в суде.

Сам Рашкин на заседании не присутствовал. Адвокат парламентария Константин Лазарев рассказал, что у его подзащитного подтвердился коронавирус.

"Мой подзащитный не смог прийти в Басманный суд Москвы, так как у него повторно выявили COVID-19", – сказал адвокат.

Ходатайство о продлении Рашкину меры пресечения в виде запрета определенных действий до 29 марта поступило в суд ранее. В настоящий момент депутату запрещено покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами уголовного дела, использовать средства связи и интернет, а также посещать охотничьи угодья.

Уголовное дело в отношении парламентария было возбуждено в ноябре 2021 года. Депутата обвиняют по части 2 статьи 258 УК РФ ("Незаконная охота").

По информации следствия, в октябре 2021 года Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, убив лося. Сначала депутат заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.