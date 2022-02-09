Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

политика

9 февраля, 13:09

Басманный суд Москвы продлил меру пресечения депутату Госдумы Рашкину

судыполитика

Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда

Басманный суд Москвы продлил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, обвиняемому по делу о незаконной охоте, меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

"Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил Рашкину срок запрета определенных действий до 29 марта", – сказали в суде.

Сам Рашкин на заседании не присутствовал. Адвокат парламентария Константин Лазарев рассказал, что у его подзащитного подтвердился коронавирус.

"Мой подзащитный не смог прийти в Басманный суд Москвы, так как у него повторно выявили COVID-19", – сказал адвокат.

Ходатайство о продлении Рашкину меры пресечения в виде запрета определенных действий до 29 марта поступило в суд ранее. В настоящий момент депутату запрещено покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами уголовного дела, использовать средства связи и интернет, а также посещать охотничьи угодья.

Уголовное дело в отношении парламентария было возбуждено в ноябре 2021 года. Депутата обвиняют по части 2 статьи 258 УК РФ ("Незаконная охота").

По информации следствия, в октябре 2021 года Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, убив лося. Сначала депутат заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.

Суд запретил депутату Рашкину охотиться и выходить из дома ночью

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать