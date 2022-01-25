Депутат Рашкин пожаловался, что никто не продает ему лося для возмещения ущерба природе

Депутат Госдумы Валерий Рашкин жалуется, что не может возместить ущерб природе. Все известные хозяйства отказали ему в продаже лося.

Рашкин хочет купить и перевезти животное в Саратовскую область, взамен убитого. Взрослая особь стоит до 800 тысяч рублей, и депутат готов заплатить, но, по его словам, "в регионах власти пока не хотят продать лося человеку с фамилией Рашкин".

О задержании Валерия Рашкина в Саратовской области стало известно в конце октября. Депутата подозревали в незаконной охоте на лося. Тогда Рашкин заявил, что туша животного оказалась в его машине, поскольку он хотел доставить ее в полицию. Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.