Американист Рогулев прокомментировал переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве

Фото: ТАСС/EPA/MARTIAL TREZZINI
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев оценил переговоры главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве. Об этом сообщает RT.
По словам эксперта, на данный момент хорошо видна активизация дипломатической работы, однако следует подождать и посмотреть, какой будет ее итог.
"Сам по себе факт того, что активизировался переговорный процесс, то, что всерьез обсуждаются многие важнейшие вопросы, от которых прежде отмахивались наши западные партнеры, это вселяет некоторую надежду на то, что, может быть, результат какой-то будет", – заявил Рогулев.
Американист уточнил, что быстро получить результаты не получится.
"В целом развернуть внешнеполитическую ситуацию, которая складывалась на протяжении последних 30 лет, конечно, будет непросто, потребуется время", – отметил эксперт.
Ранее Энтони Блинкен заявил, что рассчитывает сохранить открытыми пути диалога и дипломатии с РФ. Госсекретарь США уточнил, что американская сторона намерена идти этим путем для разрешения разногласий между государствами мирно.
До этого Блинкен сообщал, что Россия отвергала инициативы по выстраиванию позитивных отношений. По его словам, в течение многих лет НАТО обращалась к РФ с тем, чтобы установить прозрачные и более позитивные отношения, однако встречала отказ.
Рубль укрепился к доллару на фоне итогов переговоров Лаврова и Блинкена
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: