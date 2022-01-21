Американист Рогулев прокомментировал переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве

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Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев оценил переговоры главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, на данный момент хорошо видна активизация дипломатической работы, однако следует подождать и посмотреть, какой будет ее итог.

"Сам по себе факт того, что активизировался переговорный процесс, то, что всерьез обсуждаются многие важнейшие вопросы, от которых прежде отмахивались наши западные партнеры, это вселяет некоторую надежду на то, что, может быть, результат какой-то будет", – заявил Рогулев.

Американист уточнил, что быстро получить результаты не получится.

"В целом развернуть внешнеполитическую ситуацию, которая складывалась на протяжении последних 30 лет, конечно, будет непросто, потребуется время", – отметил эксперт.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что рассчитывает сохранить открытыми пути диалога и дипломатии с РФ. Госсекретарь США уточнил, что американская сторона намерена идти этим путем для разрешения разногласий между государствами мирно.

До этого Блинкен сообщал, что Россия отвергала инициативы по выстраиванию позитивных отношений. По его словам, в течение многих лет НАТО обращалась к РФ с тем, чтобы установить прозрачные и более позитивные отношения, однако встречала отказ.