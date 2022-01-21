Блинкен рассчитывает, что диалог с Россией останется открытым

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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщит, что рассчитывает сохранить открытыми пути диалога и дипломатии с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я надеюсь и ожидаю, что мы сможем проверить, остаются ли пути дипломатии и диалога открытыми, мы намерены идти этим путем для разрешения наших разногласий мирно", – сказал Блинкен на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее Блинкен заявил, что Россия отвергала инициативы по выстраиванию позитивных отношений. По его словам в течение многих лет НАТО обращалась к России с тем, чтобы установить прозрачные и более позитивные отношения, однако встречала отказ.

По словам госсекретаря США, Вашингтон хотел бы решать совместно с Москвой проблемы, влияющие на граждан США и России, в частности, касающиеся коронавируса, изменения климата или воздействия новых технологий. Он также заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве.

