Лавров прибыл в Женеву для переговоров с Блинкеном

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Женеву для встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет Лаврова приземлился в Женеве в 20:36 по местному времени (22:36 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили итоги прошедшего раунда диалога Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, а также заседаний Совета Россия – НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.

Блинкен отмечал, что важно продолжать дипломатические усилия для прекращения эскалации, связанной с наращиванием российской военной мощи внутри и вблизи территории Украины.

