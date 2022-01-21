Блинкен заявил, что Россия отвергала инициативы по выстраиванию позитивных отношений

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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Вашингтон заинтересован во взаимодействии с Москвой, однако Россия, по его словам, якобы отвергала инициативы по установлению более позитивных отношений.
"Мы демонстрировали добрую волю не только в последние недели, но и на протяжении многих лет, последовательно обращаясь к России, желая работать с Россией. <...> И в течение многих лет НАТО обращалась к России с тем, чтобы установить прозрачные и более позитивные отношения. К сожалению, мы постоянно получали отказ", – заявил он журналистам немецкого телеканала ZDF, фрагмент интервью опубликовала пресс-служба Госдепа.
По словам Блинкена, Вашингтон хотел бы решать совместно с Москвой проблемы, влияющие на граждан США и России, в частности, касающиеся коронавируса, изменения климата или воздействия новых технологий. Он также заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве.
Во вторник, 18 января, Блинкен и Лавров провели телефонный разговор. В ходе беседы глава МИД РФ призвал госсекретаря США не тиражировать спекуляции об "агрессии" России. Стороны также обсудили итоги прошедшего раунда диалога Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, а также заседаний Совета Россия – НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.
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