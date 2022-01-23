Президент Армении Саркисян подал в отставку

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Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Об сообщили в пресс-службе офиса президента, информация опубликована на сайте главы государства.

"Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, и исходит из определенной логики", – передает слова президента "Интерфакс".

Саркисян добавил, что в настоящий момент президент лишен инструментов для участия в процессах внутренней и внешней политики государства и Армения является парламентской республикой по форме, но не по содержанию.

По мнению лидера Армении, нации требуется единство, а "институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора". Армен Саркисян подчеркнул, что стране требуются осмысленные и продуманные решения.

Армен Саркисян вступил в должность президента Армении 9 апреля 2018 года. В период с 1996 по 1997 годы занимал пост премьер-министра страны.

В августе 2021 Армен Саркисян назначил выдвинутого фракцией "Гражданский договор" Никола Пашиняна премьер-министром страны на основании норм 149-й статьи Конституции.